Джавадов РамалМосква
Авилова ЕкатеринаМосква
Надежда АндреевнаНовосибирск
Максим НовиковМосква
Если у преподавателя будут замечания и понадобятся доработки?
Все доработки в рамках первоначальных требований к заказу абсолютно не влияют на стоимость. Автор исправит недочеты в самые короткие сроки.
Если мне нужно согласовывать с преподавателем каждый этап курсового проекта — придется заказывать каждую часть отдельно?
Все гораздо проще. Для больших работ, таких как курсовая или диплом, у нас предусмотрена проверка по главам (частям). Просто поставьте при оформлении заказа галочку напротив «предоставлять по частям» и мы будем присылать на проверку работу по мере выполнения.
Курсовая работа будет оригинальной?
Да, мы предоставим работу с оригинальностью не ниже требуемой. Каждая работа проходит обязательную проверку на antiplagiat.ru, etxt.ru или Антиплагиат ВУЗ — нужную систему, как и процент оригинальности, выбираете вы.
Требования к курсовой работе, которые я укажу в заказе, будут соблюдены?
Все требования предварительно согласовываются. Когда менеджер и заказчик выяснят, что правильно друг друга поняли, информация по заказу будет обновлена, а требования с этого момента будут обязательны к выполнению. Вы можете дополнительно прикрепить файл с методическими указаниями, и ссылаться на документ.
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Телефон: +7 (495) 215-28-14
Кривоколенный переулок, д. 5 строение 4, офис 239, этаж 2Режим работы
По будням пн-пт c 10:00 до 19:00, обед с 13:00 до 14:00. Выходной суббота, воскресенье.
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