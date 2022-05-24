  • Стоимость работы
    от 2 500 р.
    скидка на первый заказ
  • Срок выполнения
    от 2 часов
  • Проверка оригинальности
    eTxt и «Антиплагиат»
    никакого скрытого текста
  • Проверенные авторы
    7000 человек
    эксперты по предметам
  • Работаем по договору
    100% анонимность
    все конфиденциально
Как мы работаем
1
Узнаем все требования по заказу
2
Отдаем заказ лучшему в рейтинге автору
3
Проверяем готовую работу на соответствие всем требованиям
4
Отдаем заказ в срок и ждем ваш вердикт
Отзывы довольных студентов
4,87+ Средний балл
4 397+ отзывов
Курсовую по социальной психологии сдал на отлично. Никакие вопросы не появились. И преподаватель, и я всем довольны. Не жалею о то, что заказал свою работу на этом и сайте. Всё грамотно и чётко было оформлено.

Джавадов Рамал

Москва
Заказывала курсовую работу (по преподаванию французского), выполнена на отлично и в срок! Высокий процент оригинальности, теоретическая и практическая части написаны грамотно и профессионально. Спасибо большое ворк5! Буду рекомендовать этот сайт друзьям и знакомым :)

Авилова Екатерина

Москва
Спасибо за выполнение курсовой работы по довольно непростой теме: "Цветообозначения в языковой картине мира немецкого языка". К тому же, работа была сдана в срок.

Надежда Андреевна

Новосибирск
Выполнили в срок, в виду срочности. Скоро сдавать Курсовую посмотрим на что защищу) А так отличный сервис. Спасибо

Максим Новиков

Москва
Курсовые работы по предметам
Все предметы
Курсовая работа по экономике
Курсовая работа по праву
Курсовая работа по языкознанию
Курсовая работа по менеджменту
Курсовая работа по государственному и муниципальному управлению
Курсовая работа по историко-правовым
Курсовая работа по психологии
Курсовая работа по педагогике
Курсовая работа по финансам
Курсовая работа по маркетингу
Курсовая работа по информатике
Курсовая работа по бухучету и аудиту
Все предметы
Часто задаваемые вопросы

  • Если у преподавателя будут замечания и понадобятся доработки?  

    Все доработки в рамках первоначальных требований к заказу абсолютно не влияют на стоимость. Автор исправит недочеты в самые короткие сроки.

  • Если мне нужно согласовывать с преподавателем каждый этап курсового проекта — придется заказывать каждую часть отдельно?

    Все гораздо проще. Для больших работ, таких как курсовая или диплом, у нас предусмотрена проверка по главам (частям). Просто поставьте при оформлении заказа галочку напротив «предоставлять по частям» и мы будем присылать на проверку работу по мере выполнения.

  • Курсовая работа будет оригинальной?

    Да, мы предоставим работу с оригинальностью не ниже требуемой. Каждая работа проходит обязательную проверку на antiplagiat.ru, etxt.ru или Антиплагиат ВУЗ — нужную систему, как и процент оригинальности, выбираете вы.

  • Требования к курсовой работе, которые я укажу в заказе, будут соблюдены?

    Все требования предварительно согласовываются. Когда менеджер и заказчик выяснят, что правильно друг друга поняли, информация по заказу будет обновлена, а требования с этого момента будут обязательны к выполнению. Вы можете дополнительно прикрепить файл с методическими указаниями, и ссылаться на документ.

Если вы не смогли найти ответ на важный для вас вопрос, зайдите в этот раздел.

Филиал в Москве

Телефон: +7 (495) 215-28-14

Кривоколенный переулок, д. 5 строение 4, офис 239, этаж 2

Режим работы

По будням пн-пт c 10:00 до 19:00, обед с 13:00 до 14:00. Выходной суббота, воскресенье.

Нужна курсовая? Компания Work5 признанный эксперт в сфере написания курсовых, дипломов, контрольных, рефератов...

На нашем портале студенты могут заказать написание курсовой работы по самой адекватной в интернет-среде стоимости. Штат нашей компании представлен только квалифицированными и опытными сотрудниками: все авторы прошли тщательный отбор и владеют предметами на уровне преподавателей вузов. Некоторые из них обладают учеными степенями и параллельно работают в научных учреждениях.

🟢 Автор: Преподаватель или кандидат наук
🟢 Гарантия: до 5 лет
🟢 Срок выполнения: от 2-х часов
🟢 Оригинальность: до 100%
✅ Цена: от 2500 руб.
✅ Доработки: бесплатно
✅ Анонимность:
✅ Проверка: 3-х ступенчатая

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа на заказ наиболее целесообразный и выгодный вариант для студентов, желающих сдать проект вовремя и сделать качественную работу с минимальными затратами сил. Написание курсовых трудоемкая и ответственная задача: не все учащиеся успевают своевременно начать проект и сдать его вовремя.

Даже самые прилежные студенты не всегда могут грамотно распорядиться ресурсами времени. А поскольку значительное количество учащихся вузов параллельно с учебой заняты еще и подработкой, успеть сдать курсач к сроку удается не каждому. Что же предпринять, когда на носу экзаменационная сессия, а курсовая работа даже не начата? В такой ситуации самый верный вариант воспользоваться профессиональной помощью.

Как оформить задание?

Мы работаем быстро, качественно и берем плату лишь за те проекты, которые полностью удовлетворяют наших заказчиков. Поэтому мы не гарантируем, что заказ обойдется дешево. Авторы ресурса имеют обширный опыт в написании курсовых на заказ по любым предметам. Если работу заказать заранее, можно получить хороший результат недорого. Сколько стоит выполнение, видно прямо под олайн-формой при заполнении полей.

Курсовые от Work5 это:

  • грамотные и лаконичные тексты;
  • корректное оформление, соответствующее современным требованиям вузов к письменным работам;
  • обязательная проверка на уникальность;
  • оперативные сроки выполнения работу можем написать срочно.

При необходимости теоретическая часть дополняется практическими примерами согласно указанным клиентами требованиям.

Как мы пишем курсовые?

Купить курсовую в компании Work5 предельно просто. Можно посетить наши офисы и обсудить условия заказа на месте. Альтернативный вариант заказать курсовую онлайн. Алгоритм действий при заказе через интернет следующий:

  1. Заполняете заявку, указав тему и сроки проекта и оставив свой контактный телефон;
  2. Менеджер перезванивает вам и сообщает примерную стоимость заказа;
  3. Заказчик оплачивает 50% стоимости;
  4. В назначенный срок клиент получает работу, проверяет ее и вносит остальную сумму.

Есть возможность внесения корректив после проверки работы вашим преподавателем. На все проекты предоставляем гарантию от 2 месяцев.

Наши преимущества:

  • оперативность;
  • наличие гарантий;
  • профессиональные авторы в штате;
  • сочетание литературного изложения с научной достоверностью;
  • доступные цены;
  • конфиденциальность.

Материалы сопровождаются тезисами для успешной защиты. Ресурс Work5 заслужил безупречную репутацию у студентов отечественных вузов, что подтверждается положительными отзывами и благодарными письмами от наших клиентов.

e8fec26c12569f9407d5a8b523fd8a4b

Уже готовы сделать заказ?

Заполните небольшую форму заказа и мы сможем оценить стоимость Вашей работы в ближайшее время!

Заказать работу

Заказать курсовую работу

Введите данные для расчета стоимости
 
последняя часть будет предоставлена вместе со всей работой